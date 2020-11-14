Вчені знайшли спосіб, як швидко вивести з організму алкоголь

За словами дослідників, чим частіше та глибше людина дихає, тим більше алкоголю виходить з організму

Алкоголь можна швидко вивести з організму за допомогою безпечної гіпервентиляції легень

Канадські науковці заявили, що алкоголь можна швидко вивести з організму за допомогою безпечної гіпервентиляції легень. Дослідження опублікували у Scientific Reports.

Зазначається, що вчені створили спеціальний пристрій.

«Прилад розміром як портфель, містить маску, трубки, клапани та резервуар зі стиснутим вуглекислим газом. Його принцип роботи в тому, що він залучає легені у видиханні алкоголю», – йдеться у повідромленні.

За словами дослідників, чим частіше та глибше людина дихає, тим більше алкоголю виходить з організму. Водночас за такої гіпервентиляції з організму виходить вуглекислий газ, а це може призвести до запаморочення, оніміння рук чи втрати свідомості.

Створений пристрій не тільки забезпечує гіпервентиляцію легенів, а також підтримує рівень вуглекислого газу в крові у нормі.

Прилад випробували на п'яти людях. В експерименті взяли участь здорові чоловіки, які не вживали ліків та не мали проблем з алкоголем. Їм не можна було їсти чи пити за шість годин до процедури та вживати алкоголь за 12 годин. Кожному учаснику назначали день експерименту, коли він випивав дві склянку горілки.

Рівень алкоголю перевіряли за допомогою алкотестера. В різні дні процес виведення алкоголю відбувався за допомогою пристрою для гіпервентиляції та без нього.

З'ясувалося, що алкоголь у три рази швидше виводився з організму за допомогою гіпервентиляції легенів.

Самі науковці застерігають, що випробування відбулося на дуже малій групі людей і для того, щоб точно довести ефективність роботи їхнього пристрою, ще доведеться попрацювати.

Крім того, дослідники кажуть, що їхній пристрій ефективний під час високого рівня алкоголю в організмі і не допоможе під час похмілля.

У ВООЗ кажуть, що у світі від отруєння алкоголем щороку помирають 3 млн людей, що становить 5,3% від усіх смертей.