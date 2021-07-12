На Харківщині містяни жорстоко помстилися меру (відео)

Згідно з декларацією, у 2020 році Брюханов заробив понад 900 тисяч гривень. 810 тис склала зарплата

Конфлікт розгорівся після публікації журналістського розслідування про корупцію у сфері ЖКГ

На Харківщині меру Південного Олександру Брюханову активні громадяни помстилися за брудне місто. На машину мера викинули пакунки зі сміттям, при цьому скандуючи: «Брюханов – злодій».

На відео, яке опублікував Telegram-канал «Труха», видно, як люди підходять до автомобіля глави міста і викидають на дах пакети зі сміттям.

«Меру Південного (Харківська область), з зарплатою більше ніж у прем'єр-міністра, затюнинговали тачку в відходи, які не вивозяться. Пишуть, що самого мера Олександра Брюханова хотіли б теж кинути в сміттєвий бак, але він каліка», – сказано в коментарі до відео.

Конфлікт розгорівся після публікації журналістського розслідування про корупцію у сфері ЖКГ місцевим виданням «Слово», зокрема, газета опублікувала документи, що свідчать про сумнівні схеми у сфері вивезення побутових відходів

Згідно з декларацією, у 2020 році Брюханов заробив понад 900 тисяч гривень. 810 тис склала зарплата, ще понад 100 тисяч – пенсія.

Тим часом, у Росії мер міста Кисловодська Олександр Курбатов упав із самоката і отримав важкі травми. Після терміново проведеної операції його стан стабілізувався, але все ще залишається важким.