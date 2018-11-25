Баржу з контрабандними цигарками зняли з мілини і тягнуть до Чорноморська



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На узбережжя Одещини винесло баржу з великою кількістю цигарок

Баржу буксирують в супроводі охорони

Несамохідну баржу UDP-DM-2309 з вантажем котрабандних цигарок на борту зняли з мілини поблизу селища Таїрове Овідіопольського району Одеської області – буксир «Анатолій Бушуєв» тягне його в напрямку порту Чорноморськ.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Операція зняття баржі з мілини тривала декілька годин, доки, нарешті, морським рятувальникам вдалося завести стальний трос і зірвати баржу з піску поряд з пляжем «Посейдон», – зазначив один з очевидців операції.

Баржу буксирують в супроводі охорони в напрямку порту Чорноморськ.

Речниця Військової прокуратури Південного регіону України, слідчі якої розслідують факт контрабанди цигарок в особливо великих розмірах, від будь-яких коментарів відмовилась, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомлялося, судно «Паралель» вийшло з порту Гола Пристань в каботажний рейс з баржею UDP-DM-2309 вночі 19 листопада. Однак до кінцевого пункту рейсу – порту Скадовськ – жоден з суден не дійшло. Під шторму на Чорному морі буксир зазнав пошкоджень, після чого екіпаж «Паралелі» подав сигнал SOS, перебуваючи в 27 кілометрах від порту Южний: «вода затоплює моторний відсік».

Державний морський координаційно-рятувальний центр і пости технічного спостереження ДПСУ отримали сигнал, і рятувальні судна зняли шістьох осіб з борту плавзасобу. А буксир та баржа продовжили дрейф у Чорному морі в напрямку Одеси, доки не сіли на мілину. Причому некерована баржа завдала істотних руйнувань гідроспорудам морського причалу «121 Сухий Лиман».

Під час огляду баржі прикордонники виявили вантаж з цигарками.

За даними Мінінфраструктури, буксир «Паралель» рухався вночі 19 лстопада з виключеним траспондером, на борту баржі співробітники СБУ, ДПСУ та ВБ АМПУ виявили понад 9 тисяч коробів цигарок, у кожному з яких було їх по 500 пачок. Завантаження цигарок на борт баржі (ліхтера UDP-DM-2309), що є власністю ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», було здійснено вночі на зовнішньому рейді. Фрахтувальником баржі судна є миколаївське ТОВ «Нота Шипінг».

Процесуальне керівництво у розслідуванні кримінального провадження, відкритого Одеським УСБУ за ознаками ч. 2 ст. 201 переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, спершу здійснювала Одеська облпрокуратура.

А 22 листопада керівництво розслідуванням було передано Військовій прокуратурі Південного регіону України, сказала речниця Військової прокуратури Яна Стекачова.