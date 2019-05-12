На Харківщині суд заарештував двох підлітків, які били перехожого ногами та знімали це на телефон



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Підліткам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

Хлопці 16 та 17 років били жертву та нанесли кілька ударів порожньою пляшкою по голові

Ленінський районний суд Харкова обрав для двох неповнолітніх, підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловікові, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це 11 травня повідомила прес-служба прокуратури області.

Правоохоронці уточнили, що подія сталася наприкінці березня цього року неподалік Привокзальній площі.

«Двоє хлопців 16 та 17 років посварилися з перехожим. За словами підозрюваних, конфлікт виник через те, що чоловік нібито запропонував їм придбати наркотичні засоби. Під час сварки підлітки накинулися на опонента. Вони били жертву ногами по різних частинах тіла та нанесли кілька ударів порожньою пляшкою по голові. Побиття зловмисники знімали на телефон», - повідомили в прокуратурі.

Наголошується, що від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, а підозрювані зникли з місця події. Під час затримання у мобільному телефоні одного з хлопців виявили відео жорстоких побоїв.



У прокуратурі додали, що згідно санкції статті (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України), підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.