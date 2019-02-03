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    На Харкiвщинi від вибуху петарди постраждав підліток

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    На Харкiвщинi від вибуху петарди постраждав підліток

    За попереднiми даними, у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока

    У селi Довжик Золочiвського району на Харківщині через вибух петарди постраждав 17-рiчний хлопець.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Інформація про те, що у селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу, надійшла до Зміївського відділу поліції 1 лютого близько 22:00. Прибувши на місце виклику поліцейські встановили, що підліток у приміщенні клубу підірвав петарду, яка вибухнула у нього в руках», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що дитину госпіталізували, його діагноз наразі уточнюється. За попереднiми даними, у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока.

    За словами потерпілого, петарду він знайшов на вулиці.

    Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Золочівського відділу поліції.

    Проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.

    Національна поліція України вибух Харківщина
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