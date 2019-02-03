На Харкiвщинi від вибуху петарди постраждав підліток
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За попереднiми даними, у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока
У селi Довжик Золочiвського району на Харківщині через вибух петарди постраждав 17-рiчний хлопець.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
«Інформація про те, що у селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу, надійшла до Зміївського відділу поліції 1 лютого близько 22:00. Прибувши на місце виклику поліцейські встановили, що підліток у приміщенні клубу підірвав петарду, яка вибухнула у нього в руках», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дитину госпіталізували, його діагноз наразі уточнюється. За попереднiми даними, у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока.
За словами потерпілого, петарду він знайшов на вулиці.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Золочівського відділу поліції.
Проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.