На Харківщині виправна колонія стала причиною екологічного лиха (фото)

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод

Як з’ясувалося Первомайська виправна колонія № 117 несе значну загрозу довкіллю та людям, які живуть поруч з виправним закладом.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України), повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією керівника окружної прокуратури Романа Травкіна, окружною прокуратурою проведено перевірку стану системи водовідведення у Первомайській виправній колонії № 117. Так, встановлено, що у зазначеній установі відсутні локальні очисні споруди, а технічна документація щодо водовідведення об’єкту комісії не надавалась та не розроблялась.

Крім того, водовідведення стічних вод, що утворилися в процесі господарсько-побутової діяльності, розташоване на поверхні ґрунту і стікає в ріку Орілька, чим створюється небезпека для життя, здоров’я людей та довкілля.

За даним фактом Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охоронних вод, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

Матеріали кримінального провадження скеровано до Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, для подальшого проведення досудового розслідування.

Як повідомлялося раніше у рамках програми «Велика приватизація тюрем» Фонду держмайна та Міністерства Юстиції було продано Львівську виправну колонію № 48. Торги відбулися 3 червня, переможцем аукціону стала компанія з IT-холдингу «Софт-Серв», яка запропонувала 407,5 млн грн.