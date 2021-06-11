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    На Харківщині виправна колонія стала причиною екологічного лиха (фото)

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    На Харківщині виправна колонія стала причиною екологічного лиха (фото)
    Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

    Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод

    Як з’ясувалося Первомайська виправна колонія № 117 несе значну загрозу довкіллю та людям, які живуть поруч з виправним закладом.

    За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України), повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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    За інформацією керівника окружної прокуратури Романа Травкіна, окружною прокуратурою проведено перевірку стану системи водовідведення у Первомайській виправній колонії № 117. Так, встановлено, що у зазначеній установі відсутні локальні очисні споруди, а технічна документація щодо водовідведення об’єкту комісії не надавалась та не розроблялась.

    Крім того, водовідведення стічних вод, що утворилися в процесі господарсько-побутової діяльності, розташоване на поверхні ґрунту і стікає в ріку Орілька, чим створюється небезпека для життя, здоров’я людей та довкілля.

    ____06_06_21_00_112594За даним фактом Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охоронних вод, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

    Матеріали кримінального провадження скеровано до Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, для подальшого проведення досудового розслідування.

    Як повідомлялося раніше у рамках програми «Велика приватизація тюрем» Фонду держмайна та Міністерства Юстиції було продано Львівську виправну колонію № 48. Торги відбулися 3 червня, переможцем аукціону стала компанія з IT-холдингу «Софт-Серв», яка запропонувала 407,5 млн грн.

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    Теги: екологія колонія Харківщина розслідування небезпека
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    На Харківщині виправна колонія стала причиною екологічного лиха (фото)