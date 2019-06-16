Поліція розслідує незаконне вивантаження відходів на Харківщині



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У поліцію заявили, що на сміттєзвалищі у селищі Нова Водолага невідомі особи відвантажують відходи газодобувної промисловості

Випадок стався на сміттєзвалищі у селищі Нова Водолага

Поліцейські перевіряють інформацію щодо незаконного вивантаження відходів на Харківщині.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Нововодолазького відділення поліції 15 червня близько 14:40. 23-річний місцевий житель заявив, що на сміттєзвалищі у селищі Нова Водолага невідомі особи відвантажують відходи газодобувної промисловості.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 3400 гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події.

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