Велика приватизація тюрем: Львівську колонію №48 викупив IT-холдинг

Переможна ставка склала 407,5 млн гривень

У рамках програми «Велика приватизація тюрем» Фонду держмайна та Міністерства Юстиції було продано Львівську виправну колонію № 48. Торги відбулися 3 червня, переможцем аукціону стала компанія з IT-холдингу «Софт-Серв», яка запропонувала 407,5 млн грн. Про це повідомляє видання Цензор.нет.

Як зазначається, заклад простоював з 2018 року, а його утримання повністю лягло на плечі Міністерства юстиції України. Між тим, попри занедбаний технічний стан, пенітенціарний об’єкт викликав великий інтерес інвесторів. «Через вигідне розташування поблизу центральних районів Львова, об'єкт привертав увагу відразу багатьох гравців: від будівельних компаній до представників IT-галузі. Було ухвалене рішення – виставити об'єкт на продаж», – стверджує економіст Віктор Скаршевський.

Львівська колонія продавалася двома лотами. Перший пішов з молотка за 377,5 млн, другий - за 30 млн гривень. «Попри купу критики, яка передувала продажу колишньої в'язниці, аукціон пройшов більш ніж успішно: ціна під час аукціону виросла в 3 рази, а переможна ставка, запропонована представниками IT-холдингу «Софт-Серв», склала 407,5 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це другий найуспішніший досвід приватизації в Україні за останні роки. 15 липня 2020 року Фонд держмайна України продав київський готель «Дніпро» за 1,1 млрд гривень.

Ініціатива «Велика приватизація тюрем» стартувала в середині лютого цього року. У рамках її проведення планується відкрити для приватизації 35 пенітенціарних центрів. За попередніми оцінками, лише з продажу перших трьох в’язниць передбачено отримати понад 1 млрд гривень.

Нагадаємо, Фонд державного майна сподівається виторгувати за Перший київський машинобудівний завод, відомий як завод «Більшовик» щонайменше мільярд гривень.

Стартова ціна ПКМЗ на торгах поки не відома, її визначить радник – аудитор з «великої четвірки» компанія «KPMG Україна». Вона супроводжуватиме об'єкт до укладання угоди з новим власником та переказу коштів переможцем аукціону.