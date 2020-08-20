  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківщині згорів склад гумових виробів

    • Розсилка
    Рятувальники боролися з вогнем усю ніч&nbsp; - На Харківщині згорів склад гумових виробів
    Рятувальники боролися з вогнем усю ніч 
    Фото: ДСНС

    Вогонь знищив складську будівлю та гумові вироби на площі 1 тис. м2

    У Харківській області у селі Безруки ввечері 19 серпня сталася пожежа на складській будівлі, де зберігались гумові вироби. Вогнеборці не могли загасити вогонь всю ніч, втім вранці пожежу зрештою було ліквідовано. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

    «19 серпня о 18 год. 28 хв. у селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі (зберігання гумових виробів) виникла пожежа», — повідомили рятувальники.

    Вже зранку 20 серпня, о 06 год. 55 хв. пожежу ліквідували.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Харківщині згорів склад гумових виробів
    На Харківщині згорів склад гумових виробів
    На Харківщині згорів склад гумових виробів
    На Харківщині згорів склад гумових виробів
    На Харківщині згорів склад гумових виробів
    На Харківщині згорів склад гумових виробів
    На Харківщині згорів склад гумових виробів

    Зазначається, що жертв та постраждалих нема.

    «Вогнем знищено складську будівлю та гумові вироби на площі 1 тис. м2. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі», — повідомили у пресцентрі.

    До гасіння залучалося 40 чоловік особового складу та вісім одиниць техніки.

    пожежа Харківщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ