На Харківщині згорів склад гумових виробів



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Рятувальники боролися з вогнем усю ніч Фото: ДСНС

Вогонь знищив складську будівлю та гумові вироби на площі 1 тис. м2

У Харківській області у селі Безруки ввечері 19 серпня сталася пожежа на складській будівлі, де зберігались гумові вироби. Вогнеборці не могли загасити вогонь всю ніч, втім вранці пожежу зрештою було ліквідовано. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

«19 серпня о 18 год. 28 хв. у селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі (зберігання гумових виробів) виникла пожежа», — повідомили рятувальники.

Вже зранку 20 серпня, о 06 год. 55 хв. пожежу ліквідували.

Зазначається, що жертв та постраждалих нема.

«Вогнем знищено складську будівлю та гумові вироби на площі 1 тис. м2. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі», — повідомили у пресцентрі.

До гасіння залучалося 40 чоловік особового складу та вісім одиниць техніки.