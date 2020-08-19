Під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою



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Дітей доставили у токсикологічне відділення Харківської обласної дитячої клінічної лікарні Фото ілюстративне

Постраждалим два, п’ять, шість і вісім років

В селі Липці під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою. Постраждалим два, п’ять, шість і вісім років, їх доставили у токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, пише Kharkiv Today.

«Діти з трьох сімей, вони гуляли на вулиці знайшли цей щурячу отруту, з'їли. Легкий ступінь у всіх чотирьох. З трьома мамами їх госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню», – повідомив Забашта.

На місце події також прибула поліція. На місці силовики з'ясували, що діти гралися в будинку, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти. Зараз правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що киянка отруїла сусідів з маленькими дітьми млинцями з мийними засобами.