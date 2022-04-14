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    На Херсонщині окупанти викрали депутата райради

    На Херсонщині окупанти викрали депутата райради
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    У Херсонській області окупанти викрали депутата райради Володимира Курікова. Про це написав у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

    «На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від «ЄС» Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради», – наголосив обранець.

    Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше рух Чесно повідомляв про викрадення окупантами 11 голів громад.Окрім голів громад, є і депутати місцевих рад, яких також викрав ворог.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти викрали депутата райради