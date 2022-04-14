На Херсонщині окупанти викрали депутата райради

В Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У Херсонській області окупанти викрали депутата райради Володимира Курікова. Про це написав у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від «ЄС» Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради», – наголосив обранець.

Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше рух Чесно повідомляв про викрадення окупантами 11 голів громад.Окрім голів громад, є і депутати місцевих рад, яких також викрав ворог.