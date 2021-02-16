На Херсонщині в квартирі виявили мертвими чотирьох людей. Поліція встановлює обставини

В помешканні три дні горіло світло і працював телевізор

У Новій Каховці виявили тіла чотирьох людей. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Поліція розслідує обставини.

Як інформує пресслужба відомства у Фейсбуці, 15 лютого близько 9:50 в поліцію звернулася голова ОСББ одного з будинків в Новій Каховці. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир уже третій день не відкриває двері та не виходить з дому. За інформацією сусідів, у квартирі горить світло і працює телевізор.

«Під час огляду місця події було виявлено без ознак життя власницю квартири, ще одну жінку і двох чоловіків. За попереднім оглядом судмедексперта, слідів насильницької смерті у громадян не виявлено», – сказано в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті загиблих. Тривають слідчі дії.

Подія попередньо кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок».

Раніше, у Броварах у неробочому підземному автопаркінгу біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Декабристів, 46 підлітки знайшли обгоріле тіло чоловіка.

Правоохоронці припускають, що це був безхатченко.