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    На Херсонщині в квартирі виявили мертвими чотирьох людей. Поліція встановлює обставини

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    <span>&nbsp;Призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті загиблих</span> - На Херсонщині в квартирі виявили мертвими чотирьох людей. Поліція встановлює обставини
     Призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті загиблих
    Ілюстраційне фото

    В помешканні три дні горіло світло і працював телевізор

    У Новій Каховці виявили тіла чотирьох людей. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Поліція розслідує обставини.

    Як інформує пресслужба відомства у Фейсбуці, 15 лютого близько 9:50 в поліцію звернулася голова ОСББ одного з будинків в Новій Каховці. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир уже третій день не відкриває двері та не виходить з дому. За інформацією сусідів, у квартирі горить світло і працює телевізор.

    «Під час огляду місця події було виявлено без ознак життя власницю квартири, ще одну жінку і двох чоловіків. За попереднім оглядом судмедексперта, слідів насильницької смерті у громадян не виявлено», – сказано в повідомленні.

    За інформацією правоохоронців, призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті загиблих. Тривають слідчі дії.

    Подія попередньо кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок».

    Раніше, у Броварах у неробочому підземному автопаркінгу біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Декабристів, 46 підлітки знайшли обгоріле тіло чоловіка.

    Правоохоронці припускають, що це був безхатченко.

    Теги: ОСББ вбивство Херсонщина поліція жінка
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