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    На Вінниччині чоловік забив до смерті власного старенького батька

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    Усі причини та обставини злочину будуть встановленні в ході досудового розслідування - На Вінниччині чоловік забив до смерті власного старенького батька
    Усі причини та обставини злочину будуть встановленні в ході досудового розслідування
    фото: з відкритих джерел

    Підозрюваному буде призначена судово–психіатрична експертиза, оскільки він має проблеми з психічним здоров’ям

    У Тульчинському районі поліцейські на місці злочину затримали місцевого жителя, який вбив свого 80-річного батька.

    Злочин було скоєно 13 лютого, повідомляє пресслужба поліції у Вінницькій області.

    До поліції надійшло повідомлення від жителя одного з сіл району – в сусідньому будинку він знайшов мертвим літнього господаря.

    За словами керівника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишена, за підозрою у вчиненні злочину поліція затримала 37-річного сина загиблого.

    Під час огляду помешкання працівники поліції встановили, що молодик наніс численні удари по голові батькові дерев’яною ніжкою від стільця. Від отриманих ушкоджень літній чоловік помер на місці події.

    Усі причини та обставини злочину будуть встановленні в ході досудового розслідування. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Підозрюваному буде призначена судово–психіатрична експертиза, оскільки він має проблеми з психічним здоров’ям.

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років позбавлення волі, – повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Нагадаємо, у Козятині на Вінниччині поліцейські затримали 56-річного чоловіка, якому інкримінують вбивство свого товариша.

    Теги: Вінниця вбивство поліція
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