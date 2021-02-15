На Одещині чоловік вбив знайомого заради 100 тис. грн

Чоловік до останнього вдавав, що не причетний до злочину

Підозрюваний вдарив потерпілого по голові та задушив дротом

Одеські поліцейські за кілька годин розкрили вбивство, яке сталося недалеко від села Барабой Овідіопольського району.

Жертвою став 54-річний житель Южного, який збирався купити автомобіль, повідомляє поліція Одеської області.

Як встановили поліцейські, які виявили 54-річного небіжчика у лісосмузі біля села Барабой, чоловік попросив 29-річного колегу відвезти його до Болграду, де він хотів придбати автомобіль. По дорозі підозрюваний зупинився під приводом справити природні потреби, вдарив потерпілого по голові та задушив дротом. Щоб приховати злочин, він відтягнув бездиханне тіло від узбіччя, накрив курткою і, забравши близько 100 тисяч гривень й мобільний телефон вбитого, поїхав геть.

Розшукали правопорушника в одному з сіл Одеського району у родичів, де він переховувався. Чоловік до останнього вдавав, що не причетний до злочину, але під тиском неспростовних доказів, зібраних співробітниками Одеського районного управління поліції № 2 та управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, зізнався у скоєному.

«Його дії слідчі кваліфікували одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (Розбій). Про підозру правопорушнику повідомили. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – зазначив т.в.о. начальника Одеського районного управління поліції № 2 Вадим Кулібаба.

Нагадаємо, житель села Грибова Рудня Чернігівської області 13 лютого приблизно о 21.00 повідомив поліції, що вбив свого вітчима. Пізніше з'ясували, що він збрехав, оскільки був незадоволений тим, що біля його будинку не почистили сніг. Він просив скерувати наряд поліції та спеціальну техніку, пояснивши, що до його будинку легковим транспортом не проїхати.