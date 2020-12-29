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    Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)

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    Обгоріло тіло лежало на вході в паркінг - Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)
    Обгоріло тіло лежало на вході в паркінг
    Фото: Трибуна-Бровари

    Тіло чоловіка знайшли у непрацюючому підземному паркінгу у Броварах

    27 грудня у Броварах у непрацюючому підземному автопаркінгу біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Декабристів, 46 підлітки знайшли обгоріле тіло чоловіка. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському відділі поліції.

    Як розповів виданню очільник Броварського відділу поліції Максим Скидан, особу загиблого поки що не встановили, але правоохоронці припускають, що це був безхатченко. На вигляд чоловіку 40-55 років.

    «Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Ймовірно, чоловік обпалював кабелі, вогонь перекинувся на нього та одяг спалахнув. Остаточно все з'ясувати має досудове розслідування», – повідомив Скидан.

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    Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)
    Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)
    Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)
    Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)

    Зі слів очільника місцевої поліції, правоохоронці знайшли підлітків, які бачили обгоріле тіло чоловіка на непрацюючій парковці ще 26 грудня, але, як з'ясувалось, повідомити про знахідку в поліцію побоялися.

    Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Триває досудове розслідування.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство смерть Київщина
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