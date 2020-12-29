Страшна знахідка: на Київщині підлітки виявили обгоріле тіло чоловіка (фото)

Тіло чоловіка знайшли у непрацюючому підземному паркінгу у Броварах

27 грудня у Броварах у непрацюючому підземному автопаркінгу біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Декабристів, 46 підлітки знайшли обгоріле тіло чоловіка. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському відділі поліції.

Як розповів виданню очільник Броварського відділу поліції Максим Скидан, особу загиблого поки що не встановили, але правоохоронці припускають, що це був безхатченко. На вигляд чоловіку 40-55 років.

«Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Ймовірно, чоловік обпалював кабелі, вогонь перекинувся на нього та одяг спалахнув. Остаточно все з'ясувати має досудове розслідування», – повідомив Скидан.

Зі слів очільника місцевої поліції, правоохоронці знайшли підлітків, які бачили обгоріле тіло чоловіка на непрацюючій парковці ще 26 грудня, але, як з'ясувалось, повідомити про знахідку в поліцію побоялися.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Триває досудове розслідування.