На Херсонщині залишаються підтопленими більше 200 домогосподарств



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На Херсонщині підтопленими залишаються більше 200 домогосподарств Фото: Слово і діло

Причиною підтоплення є інтенсивне випадання дощу

У Херсонській області підтопленими в результаті дощів залишаються 212 домоволодіння. Про це ідеться в повідомленні Державної служба з надзвичайних ситуацій Херсонщини (ДСНС).



«Станом на 7:00 17 червня залишаються підтопленими 212 домогосподарств, з них 24 житлових будинки. Рівень води поступово спадає», - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті відомства.

Як пояснили рятувальники, причиною повторного підйому рівня води стало випадання інтенсивних опадів 13 червня, внаслідок чого було підтоплено 252 домоволодіння, з них 69 житлових будинків у селищі міського типу Нова Маячка Алешковского району.



За повідомленням ДСНС, для відкачування води було залучено 42 людини і 15 одиниць техніки. Протягом доби відкачано 11 тисяч 100 кубічних метрів води (всього з початку робіт 78 тисяч 600 кубічних метрів). Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.

Як повідомлялося раніше, внаслідок інтенсивних опадів 13 червня на Херсонщині було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району.