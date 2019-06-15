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    На Херсонщині внаслідок опадів підтоплено понад 250 домогосподарств

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    На Херсонщині внаслідок опадів підтоплено понад 250 домогосподарств
    Ілюстративне фото

    У Державної службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рівень води поступово починає спадати

    У Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів 13 червня було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    У ДСНС повідомили, що рівень води поступово починає спадати.

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    Станом на 7 годину 15 червня залишається підтопленим 252 домогосподарства, серед яких 59 житлових будинків.

    Протягом доби відкачано 11 тис. 100 кубометрів води (всього з початку робіт 56 тис. 400 кубометрів). Продовжуються роботи по прокладанню тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км для відводу відкачаної води за межі населеного пункту», - повідомили рятувальники.

    До ліквідації наслідків негоди було залучено 79 чоловік особового складу та 17 одиниць спецтехніки.

    Нагадаємо, рятувальники попередили про небезпеку підтоплення міста на воді Вилкового.

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