На Херсонщині внаслідок опадів підтоплено понад 250 домогосподарств



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У Державної службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рівень води поступово починає спадати

У Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів 13 червня було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили, що рівень води поступово починає спадати.

Станом на 7 годину 15 червня залишається підтопленим 252 домогосподарства, серед яких 59 житлових будинків.

Протягом доби відкачано 11 тис. 100 кубометрів води (всього з початку робіт 56 тис. 400 кубометрів). Продовжуються роботи по прокладанню тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км для відводу відкачаної води за межі населеного пункту», - повідомили рятувальники.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 79 чоловік особового складу та 17 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, рятувальники попередили про небезпеку підтоплення міста на воді Вилкового.