На Хмельниччині арбітражного керуючого викрито на мільйонному хабарі



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Фото: ssu.gov.ua

Посадовець, залучивши до оборудки директора підконтрольного збанкрутілого агропідприємства, вимагали один мільйон гривень від керівника приватної структури

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на Хмельниччині арбітражного керуючого на вимаганні хабара. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець, залучивши до оборудки директора підконтрольного збанкрутілого агропідприємства, вимагали один мільйон гривень від керівника приватної структури. У таку суму зловмисники оцінили нове укладання з комерсантом раніше розірваних арбітражним керуючим договорів з підприємством-банкрутом та не створення перешкод під час ведення ним сільськогосподарської діяльності.

Правоохоронці затримали зловмисників у робочому кабінеті арбітражного керуючого під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.