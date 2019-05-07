У Житомирі чиновник вимагав «відкати» від переможців тендерів



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СБУ викрила на хабарі у тисячу доларів США посадовця Житомирської міської ради Фото: СБУ

У середньому сума неправомірної вигоди складала 10% від вартості тендерної угоди

Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили начальника одного із управлінь Житомирської міськради, який налагодив механізм отримання «відкатів» від підприємців під час проведення тендерів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець Житомирської мерії вимагав хабарі від представників комерційних структур-переможців торгів на проведення за бюджетні кошти робіт із ремонту об’єктів комунальної власності міста.

У середньому сума неправомірної вигоди складала десять відсотків від вартості тендерної угоди. Правоохоронці затримали чиновника у центрі Житомира неподалік мерії після передачі йому представником будівельної фірми чергового «відкату» - десяти відсотків від 270 тисяч гривень бюджетних коштів, перерахованих раніше на рахунок приватного підприємства.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення хабарника від займаної посади, оголошення йому підозри в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності зловмисника.