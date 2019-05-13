На Хмельниччині шахрай з СІЗО торгував неіснуючим пальним



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Поліції вдалося задокументувати п’ять епізодів злочинної діяльності ділка та двох його помічників, під час якої її члени заволоділи коштами на суму майже 100 тисяч грн

У Хмельницькій області шахрай, організувавши злочинну групу, торгував з СІЗО неіснуючим пальним. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий за майнові злочини 42-річний мешканець Львівщини, перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, телефонував до потерпілих та, представляючись працівником АЗС, пропонував придбати пальне за зниженою вартістю.

До злочинної діяльності як співучасників він залучив ще двох знайомих, які перебували на волі. Так, за даними правоохоронців, зловмисник переконував потерпілих приїхати до підшуканих іншими членами групи автозаправних станцій, де під час спілкування покупці віддавали шахраям кошти.

Далі зловмисники, посилаючись на необхідність вирішення певних організаційних питань, зникали з місця злочину, а ошукані громадяни продовжували очікувати на товар.

Поліції вдалося задокументувати п’ять епізодів злочинної діяльності організованої групи, під час якої її члени заволоділи коштами на суму майже 100 тис. грн.

Наразі організатору злочинного угрупування та його членам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, у складі організованої групи). Зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.