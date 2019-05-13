У Києві «ворожка» разом з «порчею» зняла з дівчини золоті прикраси



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Зловмисницю затримали у Київській області Фото: Нацполіція

Під приводом зняття порчі зловмисниця заволоділа золотими прикрасами 18-річної дівчини

До Дніпровського управління поліції звернулася дівчина, яка повідомила, що невідома шахрайським шляхом заволоділа її ювелірними виробами. Правоохоронці зафіксували даний факт та розпочали пошук зловмисниці. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що на вулиці до потерпілої підійшла жінка та запитала, як пройти до однієї адреси. Згодом під час спілкування зловмисниця повідомила, що на дівчині «порча», але її можна зняти за якісь речі.

«Правопорушниця запропонувала віддати їй ненадовго золоті прикраси, які пообіцяла повернути. Дівчина зняла з себе золотий ланцюжок із підвіскою та каблучкою, а коли отямилася, то жінки вже не було, тож по допомогу звернулася до поліції», - повідомив начальник управління поліції.

Потерпіла детально описала незнайомку. Невдовзі під час комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 26-річну зловмисницю за місцем мешкання у Київській області.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Зараз перевіряємо причетність фігурантки до скоєння аналогічних правопорушень», – додав Кузьмін