Поліція затримала на Полтавщині іноземця, якого розшукував Інтерпол



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Чоловік у 2015 році скоїв злочин в Азербайджані

Правоохоронці затримали на Полтавщині 39-річного шахрая, розшукуваного в Азербайджані з 2015 року, повідомила прес-служба Національної поліції області.

«Кримінальна подія сталася в лютому 2015 року. Тоді людина за попередньою змовою з іншим зловмисником шляхом обману і зловживання довірою мешканки міста Загатала (Азербайджанська Республіка)... заволоділи її грошима в сумі 22,5 тис. манатів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронні органи Азербайджану відкрили кримінальну справу за ст. 178.3.2 (шахрайство) Кримінального кодексу. Правоохоронці розшукували чоловіка з 2016 року на підставі рішення обласного суду м. Загатала про обрання запобіжного заходу стосовно зловмисника у вигляді арешту.

«У лютому цього року чоловіка оголосили в міжнародний розшук з метою затримання та екстрадиції на батьківщину», - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили місцезнаходження розшукуваного чоловіка і затримали його в одному з сіл Оржицького району (Полтавська обл.).

Нині чоловіка затримано в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою посадовою особою) та ст. 582 (особливості затримання особи, що скоїла кримінальний злочин за межами України) Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про його екстрадицію. За вчинення шахрайства на батьківщині зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.