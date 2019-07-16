На каруселі в Кирилівці люди застрягли на висоті 60 метрів



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На момент аварії на каруселі знаходилося 24 людини

У селищі Кирилівка в Запорізькій області з ладу вийшла ланцюгова карусель, унаслідок чого люди опинилися заблокованими на висоті понад 20 метрів. Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що на момент аварії на каруселі знаходилося 24 людини. Висота атракціону - більш як 57 метрів.

Очевидці розповідають, що прибулі за викликом співробітники ДСНС заявили, що не мають вишку необхідної висоти. Співробітникам атракціону довелося своїми силами спускати людей.

«Щоб спустити відпочивальників, з Мелітополя викликали рятувальників. Вони мали привезти пожежну драбину. Бригада виїхала, але через півгодини повернулася назад, у розташування - співробітники атракціону своїми силами опустили люльки на землю», - розповіли в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.