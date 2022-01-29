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    На Київщині сталося резонансне подвійне вбивство (фото)

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    Поліція розслідує подвійне вбивство на Київщині - На Київщині сталося резонансне подвійне вбивство (фото)
    Поліція розслідує подвійне вбивство на Київщині
    фото: facebook.com/pol.kyivregion

    Внаслідок злочину загинуло подружжя

    У Київській області сталося подвійне вбивство, ведеться розслідування. Про це повідомляє поліція Київської області.

    Як уточнюється, внаслідок злочину загинуло подружжя.

    «Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби», – йдеться в повідомленні.

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    Допис, поширений Андрій Нєбитов (@andrii_nebytov)

    Усі деталі правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

    До слова, у Львівській області 27-річні чоловік і жінка пограбували і вбили самотню літню жінку. Підозрюваному за скоєне загрожує довічне ув’язнення, а от його спільниці – не більше восьми років.

    Теги: Київ вбивство розслідування жінка чоловік Instagram розшук
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    На Київщині сталося резонансне подвійне вбивство (фото)