На Київщині сталося резонансне подвійне вбивство (фото)

Внаслідок злочину загинуло подружжя

У Київській області сталося подвійне вбивство, ведеться розслідування. Про це повідомляє поліція Київської області.

Як уточнюється, внаслідок злочину загинуло подружжя.

«Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби», – йдеться в повідомленні.

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Усі деталі правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

До слова, у Львівській області 27-річні чоловік і жінка пограбували і вбили самотню літню жінку. Підозрюваному за скоєне загрожує довічне ув’язнення, а от його спільниці – не більше восьми років.