Різав ножем обличчя: в Києві затримали чоловіка, який спотворив співмешканку

У столиці затримано чоловіка, який знівечив обличчя жінці

У столиці затримано чоловіка, який знівечив обличчя жінці

Глибокі рани спричинили непоправне знівечення її зовнішності

У Києві затримали чоловіка, який знівечив обличчя своєї знайомої. Прокуратура повідомила йому про підозру за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався опівночі 28 січня 2022 року у Святошинському районі столиці, на вулиці Академіка Туполєва. Під час словесного конфлікту чоловік накинувся на співмешканку та повалив її на підлогу.

Він схопив ніж та наніс жінці два ножових порізи по лівій щоці.

Його затримали та повідомили про підозру за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до непоправного знівечення обличчя потерпілої.

«На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли.

До слова, правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня.