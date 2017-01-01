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    На Кіровоградщині у морозилці в багатодітної мами знайшли тіла новонароджених двійнят

    Жінка запевняє, що діти народилися мертвими
    В Олександрії на Кіровоградщині в морозилці домашнього холодильника поліція знайшла тіла новонароджених двійнят. Мати цих дітей потрапила до лікарні з ускладненнями, характерними для пологів, але пояснити зникнення дитини медикам не змогла, повідомляє «Тсн». Лікарі звернулися в поліцію, після чого правоохоронці провели обшук і знайшли
    • Сьогодні, 03:24
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    Авто поліції біля під'їзду в Олександрії, де мешкає&nbsp;багатодітна мати
    Скріншот з відео
    Авто поліції біля під'їзду в Олександрії, де мешкає багатодітна мати

    Жінка запевняє, що діти народилися мертвими

    В Олександрії на Кіровоградщині в морозилці домашнього холодильника поліція знайшла тіла новонароджених двійнят.

    Мати цих дітей потрапила до лікарні з ускладненнями, характерними для пологів, але пояснити зникнення дитини медикам не змогла, повідомляє «Тсн».

    Лікарі звернулися в поліцію, після чого правоохоронці провели обшук і знайшли тіла дітей. Сама жінка пізніше сказала, що вони народилися мертвими. Чи так це, стане відомо після експертизи.

    Породілля - багатодітна мати. У неї є три дочки. Ні вони, ні батько нібито не помічали вагітності мами і дружини. Стверджують, що не знали ні про пологи, ні про новонароджених у власному холодильнику.

    Сусіди кажуть, що ця сім'я - цілком благополучна.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в Ізмаїлі Одеської області 20-річна матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник. За словами жінки, немовля не подавало ознак життя, тому разом з чоловіком вони заховали дитину в морозильній камері холодильника.

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