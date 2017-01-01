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    На Одещині матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник

    За словами жінки, немовля не подавало ознак життя, тому разом з чоловіком вони заховали дитину в морозильній камері холодильника
    В Ізмаїлі Одеської області 20-річна матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в області. Про подію стало відомо від лікаря, якого викликала дівчина. У неї почалася внутрішня кровотеча і вона звернулася до перинатального центру. Як з'ясували правоохоронці, жінка народила хлопчика посеред
    • Сьогодні, 04:30
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    Холодильник, в морозильній камері якого виявили мертву дитину
    Фото: Нацполіція
    Холодильник, в морозильній камері якого виявили мертву дитину

    За словами жінки, немовля не подавало ознак життя, тому разом з чоловіком вони заховали дитину в морозильній камері холодильника

    В Ізмаїлі Одеської області 20-річна матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в області.

    Про подію стало відомо від лікаря, якого викликала дівчина. У неї почалася внутрішня кровотеча і вона звернулася до перинатального центру. Як з'ясували правоохоронці, жінка народила хлопчика посеред ночі в гуртожитку, де проживає разом з чоловіком і сином, якому трохи більше року. При вагітності вона на обліку не перебувала.

    «За її словами, побачивши, що немовля не подає ознак життя, вона розбудила чоловіка. Разом вони сховали тіло малюка в морозильній камері холодильника. А через кілька днів після пологів жінці стало зле, тому вона й звернулася по допомогу до медиків», - йдеться у повідомленні поліції.

    Про те, що дівчина була вагітною не знали ні сусіди, ні родичі.

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    На Одещині матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник
    На Одещині матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник
    На Одещині матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник
    На Одещині матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник
    На Одещині матір засунула свою новонароджену дитину в холодильник

    «Тіло новонародженого хлопчика було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка покаже причини смерті дитини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України», - заявив начальник управління карного розшуку ГУ НП в Одеській області підполковник поліції Вадим Могила.

    Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі триває досудове розслідування.

    До слова, 28 листопада в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник.

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