На Кіровоградщині засудили проросійську інтернет-пропагандистку



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Суд призначив переселенці з Луганщини покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік

На Кіровоградщині за матеріалами Служби безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України засудили проросійську Інтернет-пропагандистку. Правоохоронці викрили зловмисницю наприкінці минулого року. Про це повідомили в прес-групі УСБУ в області.

Оперативники обласного Управління СБУ встановили, що переселенка з Луганщини розміщувала на персональній сторінці одній із заборонених російських соціальних мереж антиукраїнські матеріали. Жінка виправдовувала російську агресію проти України та популяризувала терористичні організації «Л/ДНР».

Крім того, зловмисниця закликала до порушення територіальної цілісності і зміни конституційного ладу України та агітувала за створення на території південно-східних областей України так званої «Новоросії».

Правоохоронці викрили пропагандистку наприкінці минулого року.

Під час обшуків за місцем її проживання на Кіровоградщині вилучили мобільні пристрої з матеріалами, які підтверджують протиправну діяльність.

Олександрівський райсуд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.