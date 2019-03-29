Україна заборонила ще 10 пропагандистських книг з РФ



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Ознаки пропаганди держави-агресора виявлені у російських книгах з економіки та менеджменту

Відмову на ввезення в Україну надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів на ввезення з території РФ ще 10 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

«Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади та імперських геополітичних доктрин виявлено у книгах московських видавництв «Альпина Паблишер», «Олимп-Бизнес», «Манн, Иванов и Фербер». Це, зокрема, книги з економіки та менеджменту, в яких рекламується діяльність російських компаній, щодо яких в Україні застосовано економічні санкції.

Також не дозволено ввозити в Україну перекладену з англійської мови книгу Росса Геддеса «IPO и последующие размещения акций», у передмові до якої російський видавець поширює цитати з виступів президента країни-агресора Путіна.

Загалом з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності постанови Кабінету міністрів «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України», Держкомтелерадіо надав 3018 відмов у видачі дозволів.

Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради комітету надано 199 відмов у видачі дозволів на ввезення 983 тис. примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 2819 відмов надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у документах недостовірних відомостей.