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    СБУ оголосила в розшук журналіста Скачка, підозрюваного в посяганні на територіальну цілісність

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    <span>&nbsp;Автора інтернет-ресурсу &laquo;Антифашист&raquo; Володимир Скачко</span> - СБУ оголосила в розшук журналіста Скачка, підозрюваного в посяганні на територіальну цілісність
     Автора інтернет-ресурсу «Антифашист» Володимир Скачко

    Оперативники мають дозвіл суду на затримання Володимира Скачка з метою приводу

    Служба безпеки України оголосила в розшук автора інтернет-ресурсу «Антифашист», київського журналіста Володимира Скачка, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Згідно з інформацією, розміщеною в розділі «Особи, які переховуються від органів влади» на сайті Міністерства внутрішніх справ України, Скачка оголошено в розшук 11 березня 2019 року. Йому інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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    Є дозвіл суду на його затримання з метою приводу.

    Нагадаємо, прокуратура Криму підозрює автора інтернет-ресурсу «Антифашист» Володимира Скачка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

    Під час обшуку у нього знайшли та вилучили низку матеріалів антиукраїнського спрямування, які з 2014 року розповсюджувались в українських та російських ЗМІ. Вони закликали до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України та ряд предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова.

    6 березня йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України, найближчим часом до суду буде спрямовано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

    У вівторок, 5 березня, СБУ обшукувала приміщення Володимира Скачка.

    Володимир Скачко - автор численних публікацій, що критикують українську владу на різних проросійських інтернет-ресурсах, часто бере участь у ток-шоу на російських телеканалах.

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