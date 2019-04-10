СБУ оголосила в розшук журналіста Скачка, підозрюваного в посяганні на територіальну цілісність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автора інтернет-ресурсу «Антифашист» Володимир Скачко

Оперативники мають дозвіл суду на затримання Володимира Скачка з метою приводу

Служба безпеки України оголосила в розшук автора інтернет-ресурсу «Антифашист», київського журналіста Володимира Скачка, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з інформацією, розміщеною в розділі «Особи, які переховуються від органів влади» на сайті Міністерства внутрішніх справ України, Скачка оголошено в розшук 11 березня 2019 року. Йому інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Є дозвіл суду на його затримання з метою приводу.

Нагадаємо, прокуратура Криму підозрює автора інтернет-ресурсу «Антифашист» Володимира Скачка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під час обшуку у нього знайшли та вилучили низку матеріалів антиукраїнського спрямування, які з 2014 року розповсюджувались в українських та російських ЗМІ. Вони закликали до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України та ряд предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова.

6 березня йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України, найближчим часом до суду буде спрямовано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

У вівторок, 5 березня, СБУ обшукувала приміщення Володимира Скачка.

Володимир Скачко - автор численних публікацій, що критикують українську владу на різних проросійських інтернет-ресурсах, часто бере участь у ток-шоу на російських телеканалах.