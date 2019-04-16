СБУ затримала мешканку Маріуполя, яка агітувала за Росію



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Правоохоронці задокументували, що діяльність пропагандистки координували куратори з тимчасово непідконтрольної території України

Жінка у різних групах соцмереж розповсюдила понад 60 тисяч повідомлень, закликаючи до зміни державного конституційного ладу та втручання у виборчий процес президента України

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили у Донецькій області антиукраїнського Інтернет-агітатора.

Про це 16 квітня повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що оперативники встановили, що мешканка Маріуполя на персональних сторінках заборонених соціальних мереж розміщувала матеріали із закликами до змін конституційного устрою та кордонів України, популяризувала терористичні організації «Д/ЛНР».

«Тільки за 2019 рік агітатор у різних групах соцмереж розповсюдила понад 60 тисяч повідомлень, закликаючи до зміни державного конституційного ладу та втручання у виборчий процес президента України. Зловмисниця також створила координаційну мережу для деструктивної інформаційної війни в мережі Інтернет», - зазначили в СБУ.

Правоохоронці задокументували, що діяльність пропагандистки координували куратори з тимчасово непідконтрольної території України. Частину матеріалів для розповсюдження в Інтернет-мережі агітатор отримувала від представників так званого «міністерства інформації ДНР».

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України жінці повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.

Нагадаємо, співробітники Управління СБ України у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували механізм фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».