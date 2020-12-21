На кордоні Буковини утворився величезний затор

Через введення додаткових карантинних заходів румунською митницею перед кордоном утворився затор зі 135 вантажівок

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією утворилася величезна черга з транспортних засобів комерційного призначення. Про це повідомляє Буковинська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

«Буковинська митниця Держмитслужби інформує про накопичення на під'їзній колії до Порубне – Сірет у напрямку на «виїзд» із митної території України транспортних засобів комерційного призначення. Станом на 21 грудня 2020 року перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 135 вантажівок», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що причиною стало введення додаткових карантинних заходів митницею Сірет на території сусідньої держави.

Нагадаємо, що у листопаді на кордоні з Росією утворилася черга із 300 вантажівок.

Зазначимо, що в Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав.

Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).

Одночасно можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і відновлення її у разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.