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    На кордоні Буковини утворився величезний затор

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    Причиною затору стали оновлені карантинні обмеження - На кордоні Буковини утворився величезний затор
    Причиною затору стали оновлені карантинні обмеження
    Фото з відкритих джерел

    Через введення додаткових карантинних заходів румунською митницею перед кордоном утворився затор зі 135 вантажівок

    У Чернівецькій області на кордоні з Румунією утворилася величезна черга з транспортних засобів комерційного призначення. Про це повідомляє Буковинська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

    «Буковинська митниця Держмитслужби інформує про накопичення на під'їзній колії до Порубне – Сірет у напрямку на «виїзд» із митної території України транспортних засобів комерційного призначення. Станом на 21 грудня 2020 року перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 135 вантажівок», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що причиною стало введення додаткових карантинних заходів митницею Сірет на території сусідньої держави.

    Нагадаємо, що у листопаді на кордоні з Росією утворилася черга із 300 вантажівок.

    Зазначимо, що в Україні почали діяти нові правила видачі водійських прав.

    Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів і т. п.).

    Одночасно можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і відновлення її у разі надання нової меддовідки, якщо придатність до управління відновлена.

    Теги: митниця Румунія Україна Facebook кордон
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