На Хрещатику таксист влаштував ДТП і серйозний затор (відео)

Таксист вирішив розвернутися там, де йому заманулося

15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Водій автомобіля Renault здійснив розворот у недозволеному місці, що призвело до зіткнення з автомобілем Kia», – йдеться в повідомленні.

Транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження та суттєво ускладнили рух іншим учасникам руху.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП на керманича Renault.

Як повідомлялося, у ніч на 15 грудня на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.