На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном спалахнули сутички, є постраждалі



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Ситуація на кордоні стабілізувалася, але є передумови до її загострення, заявили у прикордонній службі Киргизстану Фото: RFE

Киргизька влада евакуювала понад 300 осіб із прикордонного села Аксай, мешканці якого вступили у конфлікт з таджицьким ексклавом Ворух

Конфлікт на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном не припиняється вже другу добу. Внаслідок сутичок і стрілянини постраждали 27 осіб.

Як повідомляє Kloop, серед постраждалих – 17 громадян Киргизстану, у тому числі один прикордонник, який отримав поранення після двох пострілів з таджицького боку.

Влада Таджикистану повідомила про одного загиблого та 10 постраждалих.

Киргизька влада евакуювала понад 300 осіб із прикордонного села Аксай, мешканці якого вступили у конфлікт з таджицьким ексклавом Ворух. Більшість евакуйованих – жінки та діти, їх розмістили у наметовому таборі та будівлях шкіл у місті Баткен.

На місце конфлікту прибули керівники прикордонної служби та міністерства внутрішніх справ Киргизстану, а також віцепрем'єр країни. Міліція проводить роз'яснювальну роботу серед населення.

Наразі перестрілка між мешканцями двох ворогуючих сіл припинилася, ситуація на кордоні стабілізувалася, але є передумови до її загострення, заявили у прикордонній службі Киргизстану.