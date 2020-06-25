Новий антирекорд: майже тисяча нових хворих на Covid-19 в Україні
В Україні вже більше 40 тисяч заражених коронавірусом
Станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.
Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Всього з початку пандемії заразились 40 008 людей, з них 17 758 людей одужали та 1 067 людей померли.
За минулу добу одужали від коронавируса 349 чоловік і 16 чоловік померли.
Зазначимо, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.
З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.
А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.
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Всього39014
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Хворіють20554
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Одужали17409
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Померли1051
До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.