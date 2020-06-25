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    Новий антирекорд: майже тисяча нових хворих на Covid-19 в Україні

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    У багатьох лікарнях країни вже не вистачає місць для хворих - Новий антирекорд: майже тисяча нових хворих на Covid-19 в Україні
    У багатьох лікарнях країни вже не вистачає місць для хворих

    В Україні вже більше 40 тисяч заражених коронавірусом

    Станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

    Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.

    Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

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    Всього з початку пандемії заразились 40 008 людей, з них 17 758 людей одужали та 1 067 людей померли.

    За минулу добу одужали від коронавируса 349 чоловік і 16 чоловік померли.

    Зазначимо, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.

    З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

    А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців. 

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