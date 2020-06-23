На Закарпатті річка Тиса затопила дороги державного значення
Тиса розлилася на проїжджу частину автошляху «Мукачево-Рогатин»
На Рахівщині та Тячівщині (Закарпатська область) річка Тиса затопила дороги державного значення.
Зокрема, наразі повністю втрачене міжобласне сполучення Закарпаття-Івано-Франківськ у межах Рахівського району, інформує mukachevo.net.
В ГУ НП в Закарпатській області також повідомляють, що річка Тиса розлилася на проїжджу частину автошляху «Мукачево-Рогатин» в межах Рахівського району.
Відтак, рух автошляхом у населених пунктах Костилівка, Рахів, Білин, Кваси та Ясіня повністю перекрито працівниками поліції.
Також відповідні відео наслідків надзвичайної ситуації розміщують в соціальних мережах місцеві мешканці.
Варто зазначити, що стався витік з водойми між населеними пунктами Тересва і Криве Тячівського району. Рух ділянкою тимчасово обмежено.
На місцях стихійного лиха працюють правоохоронці та ДСНС.
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