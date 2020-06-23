На Закарпатті річка Тиса затопила дороги державного значення



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Тиса розлилася на проїжджу частину автошляху «Мукачево-Рогатин»

На Рахівщині та Тячівщині (Закарпатська область) річка Тиса затопила дороги державного значення.

Зокрема, наразі повністю втрачене міжобласне сполучення Закарпаття-Івано-Франківськ у межах Рахівського району, інформує mukachevo.net.

В ГУ НП в Закарпатській області також повідомляють, що річка Тиса розлилася на проїжджу частину автошляху «Мукачево-Рогатин» в межах Рахівського району.

Відтак, рух автошляхом у населених пунктах Костилівка, Рахів, Білин, Кваси та Ясіня повністю перекрито працівниками поліції.

Також відповідні відео наслідків надзвичайної ситуації розміщують в соціальних мережах місцеві мешканці.

Варто зазначити, що стався витік з водойми між населеними пунктами Тересва і Криве Тячівського району. Рух ділянкою тимчасово обмежено.

На місцях стихійного лиха працюють правоохоронці та ДСНС.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)