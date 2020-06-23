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    На Закарпатті річка Тиса затопила дороги державного значення

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    На Закарпатті річка Тиса затопила дороги державного значення

    Тиса розлилася на проїжджу частину автошляху «Мукачево-Рогатин»

    На Рахівщині та Тячівщині (Закарпатська область) річка Тиса затопила дороги державного значення.

    Зокрема, наразі повністю втрачене міжобласне сполучення Закарпаття-Івано-Франківськ у межах Рахівського району, інформує mukachevo.net.

    В ГУ НП в Закарпатській області також повідомляють, що річка Тиса розлилася на проїжджу частину автошляху «Мукачево-Рогатин» в межах Рахівського району.

    Відтак, рух автошляхом у населених пунктах Костилівка, Рахів, Білин, Кваси та Ясіня повністю перекрито працівниками поліції.

    Також відповідні відео наслідків надзвичайної ситуації розміщують в соціальних мережах місцеві мешканці.

    Варто зазначити, що стався витік з водойми між населеними пунктами Тересва і Криве Тячівського району. Рух ділянкою тимчасово обмежено.

    На місцях стихійного лиха працюють правоохоронці та ДСНС.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)

    катастрофа ДСНС Закарпаття рятувальники
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