Негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости



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Загалом за кілька днів негоди було зруйновано 117 км автодоріг Фото: ДСНС

Стихія наробила чимало лиха у п'яти областях України

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Всього на території (зазначенних) областей загинуло — три особи (Івано-Франківська область)», — повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що всього підтоплено:

285 населених пунктів (Івано-Франківська — 234, Чернівецька — 37, Львівська — 12, Тернопільській — 2);

9 тис. 994 будинки (Івано-Франківська — 9157, Чернівецька — 728, Львівська — 72, Тернопільській — 37);

9 об’єктів соціальної та побутової сфери; затоплено 3 тис. 340 підвалів (Івано-Франківська — 2553, Чернівецька — 712, Львівська — 75);

13 тис. 390 присадибних ділянок (Івано-Франківська — 11337, Чернівецька — 1895, Львівська — 131, Тернопільська — 27);

Зокрема, негодою було зруйновано 117 км автодоріг (Івано-Франківська — 116, Чернівецька — 1), та 64 мости у Івано-Франківській області. Також пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів (Івано-Франківська — 487 км доріг та 118 мостів, Львівська — 2 км автодоріг, Чернівецька — 12 км автодоріг та 17 мостів) і 280 м дамб (№ 15б — 150 м; № 21А — 60 м; № 5 — 70 м) у Чернівецькій області.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

До слова, президент Володимир Зеленський запевнив, що жителів західних областей, які постраждали від паводку, забезпечать житлом.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.



