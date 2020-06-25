Посилення карантину на Закарпатті. Мер Ужгорода розповів, які заклади не закриватимуть



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У Закарпатській області зайнятими є 58% ліжок у лікарнях

«Планові операції в лікарнях скасували», - міський голова

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв в інтерв’ю «Главкому» розповів про ситуацію з коронавірусом у Закарпатській області, де було посилено карантин.

«В Ужгороді збільшується кількість хворих. Сьогодні маємо 13 нових випадків захворювання на Covid-19. Показник кількості захворювань на 100 тис. населення не відповідає вимогам для послаблення карантину. Сьогодні зайнятими є 59% ліжок у лікарнях, відведених під Covid-19. Цей показник також не відповідає вимогам. Тестів у нас зроблено більше 12 на 100 тис. населення. Ось цей показник відповідає вимогам пом’якшення карантину», – розповів Богдан Андріїв.

Міський голова повідомив, що школи і садочки в Ужгороді не відкрили. «Міський транспорт ми запустили, також працює приміський транспорт. Не працює міжміське сполучення. Працюють кафе, саме літні тераси. Планові операції відмінили. Це сталося через те, що збільшується кількість хворих на коронавірусну хворобу. Є рішення про це обласної комісії з надзвичайних ситуацій, ми провели засідання відповідної міської комісії, де також рекомендували призупинити планові операції. Надаватиметься лише екстрена медична допомога», – розповів Андріїв.

Документ МОЗ щодо завантаженості ліжок у лікарнях, де лікують хворих на Covid-19

Мер зазначив, що продуктові ринки у місті працюють і наразі не планують їх закривати, щоправда, поліцію просять посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

«Західний регіон є специфічний. У нас багато продукції, вирощеної в селах. Я розумію, що в супермаркетах продукти дорожчі, на ринку дешевші. Ми контролюємо ситуацію, намагаємося, щоби було дотримання карантинних заходів на ринках, бо вони працюють», – сказав міський голова.

Нагадаємо, станом на 25 червня на Закарпатті за минулу добу у 85 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2454 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 392 медики та 155 діти.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.