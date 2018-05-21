На кордоні з Угорщиною затримали африканців, які прямували до ЄС

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Невідомими особами виявилися троє чоловіків, двоє громадян Судану та громадянин Сомалі

Про те що на кордоні з’явилися невідомі особи, прикордонникам відділу «Горонглаб», що у Мукачеві, повідомили угорські колеги згідно з проведенням спільної спеціальної операції «Кордон-2018».

Невідомими особами виявилися троє чоловіків, двоє громадян Судану та громадянин Сомалі. При них було знайдено довідку про звернення за захистом в Україні, але на цьому їх мета не закінчувалась, вони хотіли потрапити до країн Європейського Союзу. Щодо порушення іноземців склали протокол згідно із ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Прикордонники доставили їх до відділу прикордонної служби «Горонглаб».

На далі долю чоловіків буде вирішувати суд, а прикордонники продовжують шукати осіб, які причетних до подорожі нелегалів.