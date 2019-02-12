На Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках — розвідка



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Такі злочинні дії підвищують мінну небезпеку в регіоні та становлять загрозу життю цивільного населення, - Міноборони

Окупанти мінують передові позиції протипіхотними мінами натискної дії та осколкового ураження - речник Міноборони

Командування ЗС РФ продовжує постачати на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зброю та боєприпаси, зокрема, протипіхотні міни натискної дії та осколкового ураження, мінуючи передові позиції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міноборони.

«Наприкінці січня ц.р. у підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ видана чергова партія протипіхотних мін натискної дії (ПМН) та осколкового ураження (ОЗМ-72). У подальшому інженерно-саперними підрозділами ворога встановлені додаткові мінно-вибухові загородження на передових позиціях російських окупаційних військ на всіх напрямках. При цьому, вказані заходи традиційно проведені противником у спішному порядку без належного документування», - наголосив Гуцуляк.

За його словами, такі злочинні дії підвищують мінну небезпеку в регіоні та становлять загрозу життю цивільного населення. Водночас окупанти й самі стають жертвами своїх протиправних дій. Так, 8 лютого на встановлених раніше мінах підірвалась диверсійно-розвідувальна група ЗС РФ під час спроби вийти за лінію передових позицій окупаційних військ, повідомив Гуцуляк.