На Луганщині після купання в озері госпіталізовано 18 людей



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Діти з дорослими відпочивали на пляжі «Малібу» та купалися в озері Пісочне у м. Рубіжне

У Луганській області потрапляння до інфекційного відділення потрапили 18 громадян, 15 з яких – діти.

Про це повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай у Facebook.

Так, 18 червня о 21.56 до чергової частини Рубіжанського відділу поліції надійшла інформація про те, що до інфекційного відділення обласного лабораторного центру МОЗ госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 дітей.

За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне. Так вони 15-17 червня відпочивали на пляжі «Малібу» та купалися в озері Пісочне у м. Рубіжне

Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.

На теперішній час усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.