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    На Луганщині після купання в озері госпіталізовано 18 людей

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    На Луганщині після купання в озері госпіталізовано 18 людей

    Діти з дорослими відпочивали на пляжі «Малібу» та купалися в озері Пісочне у м. Рубіжне

    У Луганській області потрапляння до інфекційного відділення потрапили 18 громадян, 15 з яких – діти.

    Про це повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай у Facebook.

    Так, 18 червня о 21.56 до чергової частини Рубіжанського відділу поліції надійшла інформація про те, що до інфекційного відділення обласного лабораторного центру МОЗ госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 дітей.

    За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне. Так вони 15-17 червня відпочивали на пляжі «Малібу» та купалися в озері Пісочне у м. Рубіжне

    Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.

    На теперішній час усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

    здоров'я Луганщина діти пляжі Facebook
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