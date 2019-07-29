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    На Луганщині погрожують знеструмити підприємства через величезні борги

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    На Луганщині погрожують знеструмити підприємства через величезні борги

    Енергетики скаржаться, що споживачі погано платять за послуги

    Луганське енергетичне об'єднання заявило, що буде знеструмлювати всіх боржників, аби повністю стягнути з них заборгованість та розплатитися з державним підприємством-монополістом «Енергоринок».

    Про це повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

    За інформацією об’єднання, борги споживачів на підконтрольній Луганщині сягають понад 800 мільйонів гривень, а державних та комунальних підприємств — більш ніж 1,5 мільярда гривень. 

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    «Зазначимо, що рівень оплати споживачів є вкрай низьким. І чи не найбільшою проблемою залишається погашення боргів за електроенергію державними та комунальними підприємствами», — йдеться у повідомленні. 

    Причиною боргів ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» називає трирічне безоплатне постачання електроенергії на окуповану частину Луганщини та відсутності механізмів погашення боргів комунальними підприємствами. У об’єднанні наголошують, що енергетична система Луганщини працює нестабільно, що може призвести до проблем взимку. 

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    енергетика Луганщина електроенергія промисловість Енергоринок
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