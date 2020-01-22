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    На Луганщині повідомили про підозру та оголосили у розшук «міністра» так званої «ЛНР»

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    На Луганщині повідомили про підозру та оголосили у розшук «міністра» так званої «ЛНР»

    За даними слідства, у квітні 2015 житель Луганська очолив так зване «міністерство внутрішніх справ» ЛНР і безпосередньо виконував накази кураторів окупаційної адміністрації РФ

    Прокуратура заочно повідомила «міністру» самопроголошеної «Луганської народної республіки» про підозру в участі в терористичній організації ЛНР. Про це сказано в повідомленні пресслужби прокуратури Луганської області.

    «Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області посадовцю керівної ланки так званої ЛНР заочно повідомили про підозру за фактом участі в терористичній організації, скоєнні умисних дій із метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності й недоторканності України (ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України)», - сказано в ньому.

    Зазначену особу оголошено в розшук.

    За даними слідства, у квітні 2015 житель Луганська очолив так зване «міністерство внутрішніх справ» ЛНР і безпосередньо виконував накази кураторів окупаційної адміністрації РФ.

    На сьогодні зазначена особа у складі органів виконавчої влади псевдодержавного утворення ЛНР керує так званим міністерством промисловості та торгівлі.

    На нього покладається контроль за діяльністю підприємств на окупованій країною-агресором території Луганської області.

    Сіверсьродонецький міський суд задовольнив клопотання прокуратури про затримання підозрюваного з метою приведення для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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