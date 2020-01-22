Правоохоронці затримали групу автокрадіїв, які викрали елітну машину в Києві



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Під час обшуків правоохоронці вилучили комплекти номерних знаків для автомобілів, пристрої для сканування та відкриття автівок Фото: Прокуратура Києва

Зловмисники причетні до викрадення автомобіля Infiniti QX70

Столичні правоохоронці під час спецоперації викрили групу осіб, яких підозрюють у заволодінні автотранспортом на території столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Під час обшуків за місцем мешкання 41-річного жителя Київської області та 38-річного жителя столиці правоохоронці вилучили комплекти номерних знаків для автомобілів, пристрої для сканування та відкриття автомобілів, балаклави та інші речові докази, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності.

Наразі зібраними доказами підтверджено причетність зловмисників до викрадення автомобіля Infiniti QX70 в червні минулого року у Голосіївському районі столиці.

Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, та до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів.