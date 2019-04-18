На Луганщині СБУ блокувала спроби втручання спецслужб РФ у системи відеоспостереження



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Фото: Радіо Свобода

Правоохоронці попередили спробу представників ворожої спецслужби втрутитися у роботу системи зовнішнього спостереження місцевого підприємства, розташованого поряд із військовим об’єктом

Під час здійснення контррозвідувальних заходів з протидії російській агресії в інформаційній сфері співробітники Служби безпеки України блокували спроби спецслужб РФ заволодіти розвідувальною інформацією через втручання у роботу систем зовнішнього відеоспостереження, які використовуються зокрема державними установами і підприємствами Луганської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Так оперативники української спецслужби встановили, що з ІР-адрес, зареєстрованих у Москві та Санкт-Петербурзі, зловмисники намагалися зламати програмне забезпечення онлайн-веб камер, розташованих в адмінбудівлі однієї з державних установ області.

Також правоохоронці попередили спробу представників ворожої спецслужби втрутитися у роботу системи зовнішнього спостереження місцевого підприємства, розташованого поряд із військовим об’єктом.

Частина камер комерційної структури фіксують проїжджу частину, якою переміщається техніка, задіяна в районі проведення ООС.

Фахівці СБУ попереджають про зростання кількості спроб спецслужб РФ отримати доступ до розвідувальної інформації через втручання в роботу комплексів зовнішнього відеоспостереження. Служба безпеки і надалі продовжує здійснювати комплекс заходів із протидії гібридній агресії РФ в інформаційному просторі.

Як повідомлялось, співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, 12 квітня викрили у Донецькій області антиукраїнського Інтернет-агітатора на дискредитації виборчого процесу президента України.

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