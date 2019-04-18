Турчинов: Злочинні діяння в Україні та за її межами дають підстави визнати спецслужби РФ терористичними організаціями



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Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Секретар РНБО вважає Росію державою, що розповсюджує тероризм у світі

Організація терактів на території України, використання бойових отруйних речовин на території Великої Британії та інші злочинні діяння дають підстави визнати спецслужби Росії, зокрема, ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ, терористичними організаціями, а Росію - державою, що розповсюджує тероризм у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

«17 квітня на спільному брифінгу Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України були наведені неспростовні докази участі ФСБ та ГУ ГШ ЗС Російської Федерації в організації терактів на території України», - написав він у Facebook.

Турчинов нагадав, що силовими структурами України викрито створену спецслужбами держави-агресора агентурну мережу, яка несе відповідальність за серії терактів на території України, підривів та вбивств, зокрема, співробітників СБУ та ГУР МО України. Було затримано чинних співробітників спецслужб РФ, зізнання яких свідчать про цілеспрямовану організацію ФСБ та військовою розвідкою РФ терористичної діяльності на території нашої держави.

Секретар РНБО зазначив, що відповідно до отриманих доказів відповідальність за організацію терору і диверсій на території України несуть директор ФСБ РФ генерал Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ генерал Дмитро Мінаєв, начальник ГУ ГШ ЗС РФ віце-адмірал Ігор Костюков.

Він додав, що проти всіх осіб, причетних до організації та виконання терактів, відкрито кримінальні справи.

Окрім того, зазначені особи мають бути внесені як терористи до бази Інтерпола, та до санкційних списків, наголосив Турчинов.

Він уточнив, що аналогічні злочини спецслужб РФ було викрито і за межами нашої країни, - зокрема, використання бойових отруйних речовин на території Великої Британії тощо.

«Усі ці злочинні діяння дають підстави визнати спецслужби РФ, зокрема, ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ, терористичними організаціями, а Росію - державою, що розповсюджує тероризм у світі», - підсумував секретар РНБО.

Як повідомлялось, голова СБУ Василь Грицак на брифінгу 17 березня уточнив, що підривник автівки розвідника Шаповала 4 квітня у Києві Олексій Комаричев - живий, він у важкому стані в лікарні.

Нагадаємо Шаповал, який збирав докази російської агресії, загинув у червні 2017 року. Його «Мерседес» вибухнув на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві.

Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.

Вибух кваліфіковано як теракт та передано на розслідування Головній військовій прокуратурі.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що у слідства є не більше 10 днів для максимально швидкого розкриття убивства полковника.

Максим Шаповал командував першою групою спецназу, який звільняв донецький аеропорт.

Як повідомлялося, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.

Нагадаємо, СБУ затримала підозрювану у здійсненні теракту, внаслідок якого загинув Хараберюш, восени 2017 року в Одесі. За попередніми даними, за вбивство полковника СБУ жінка отримала $15 тис.

Глава СБУ Василь Грицак назвав основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі. Кримінальне провадження розслідувалося за ч.3 ст.258 ККУ (Терористичний акт).

Нагадаємо, у жовтні Юлія Прасолова отримала 12 років в'язниці за підрив полковника СБУ Хараберюша.

Згодом Прасолова заявила, що завдання їй дав помічник так званого начальника Центру спеціальних операцій «міністерства держбезпеки «ДНР» Максим Симонов, який раніше був українським правоохоронцем.

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