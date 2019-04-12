СБУ викрила інтернет-агітатора на дискредитації виборчого процесу за завданням спецслужб РФ
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Розсилка
Мешканка Маріуполя на персональних сторінках заборонених соціальних мереж розміщувала матеріали із закликами до змін державного кордону України
Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили у Донецькій області антиукраїнського Інтернет-агітатора на дискредитації виборчого процесу президента України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Маріуполя на персональних сторінках заборонених соціальних мереж розміщувала матеріали із закликами до змін державного кордону України. Також зловмисниця популяризувала терористичні організації «Д/ЛНР».
Напередодні виборів президента України агітатор у різних групах соцмереж розповсюдила понад дванадцять тисяч повідомлень із закликами до зміни державного конституційного ладу та втручання у виборчий процес.
Діяльність пропагандистки координували куратори з тимчасово непідконтрольної території України. Певну частину матеріалів для розповсюдження в Інтернет-мережі агітатор отримувала від представників так званого «міністерства інформації ДНР».
Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцем проживання зловмисниці комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.