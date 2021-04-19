На Луганщині СБУ впіймала «зайця» на радіочастотах українських військових

Кіберполіції разом з СБУ викрили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил ООС

Правоохоронці заблокували несанкціоноване втручання в радіочастоти підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі

У Старобільську на Луганщині інтернет-провайдер незаконно підключився до радіообладнання військовослужбовців Об’єднаних сил і використовував спеціальні частоти для власних потреб. Про це повідомляє пресслужба СБУ та відділ комунікації поліції області.

«Співробітники кіберполіції в Луганській області спільно зі слідчими Старобільського районного управління та колегами з СБУ припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні полісменів.

Оперативники становили, що зловмисники незаконно використовували радіоелектронне обладнання на радіочастотах, які належать Збройним силам України. Цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними особами. Протиправні дії підозрюваних могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами.

Співробітники СБУ задокументували, що спеціальний радіочастотний ресурс нелегально використовував місцевий інтернет-провайдер. Підприємство не мало офіційного дозволу на таку діяльність. Аби приховати порушення, комерсанти незаконно здійснювали ретрансляцію на частотах, що належать військовим.

У ході санкціонованого обшуку за місцем розташування офісу провайдера правоохоронці вилучили незаконне устаткування, технічну та іншу документацію.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюється всі особи, причетні до правопорушення, та обставини протиправних дій.

Викриття правопорушників здійснювалося спільно з фахівцями Кіберполіції, Українського державного центру радіочастот під процесуальним керівництвом прокуратури.