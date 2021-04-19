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    СБУ заблокувала контрабанду ліків від суміжних хвороб при Covid-19 (відео)

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    Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії - СБУ заблокувала контрабанду ліків від суміжних хвороб при Covid-19 (відео)
    Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії
    СБУ

    Серед ліків – засоби, рекомендовані під час згортання крові при Covid-19

    Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка контрабандно ввозила медичні препарати невідомого походження та якості.

    Як повідомляє пресцентр СБУ, серед ліків – засоби, рекомендовані під час згортання крові при Covid-19.

    Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

    Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

    Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів.

    Правоохоронці провели обшуки у Києві та області, вилучено:

    • 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;

    • 66,2 тисячі дол. США та 65 тисяч гривень готівкою;

    • банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати;

    • комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

    Заходи проводились Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби України у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за участі спеціалістів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

    Раніше стало відомо, що столичні податківці вилучили крупну партію несертифікованих медпрепаратів, незаконно ввезених з країн Південно-Східної Азії.

    Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили іноземця, який спільно з трьома громадянами України організував на території столичного регіону виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин, для їх подальшого збуту на території нашої країни, країн ЄС та Великобританії.
    Теги: СБУ контрабанда ліки медичні препарати коронавірус
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