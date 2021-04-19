Контррозвідка СБУ викрила трьох високопосадовців Івано-Франківщини на подвійному громадянстві

Двоє з порушників оскаржили своє звільнення, а третя ні

За матеріалами слідства, викритих біпатридів звільнено із займаних посад

Контррозвідка СБУ викрила трьох високопосадовців Івано-Франківської області на подвійному громадянстві. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

«Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері», – йдеться у вповідомлені.

Зокрема, у заступника директора департаменту облдержадміністрації виявили паспорт громадянина однієї з європейських країн.

Іноземне громадянство також мав високопосадовець головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

Також з паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформсистем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду. Викритих посадовців звільнили із займаних посад.

Двоє з них оскаржили своє звільнення, але Верховний суд підтвердив законність цього рішення. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях.

Тим часом, Служба безпеки України затримала керівницю так званого «управління культури, молоді та спорту» окупаційної адміністрації Довжанська на пункті пропуску «Мілове». Вона їхала до України для зміни прізвища та планувала тут оселитися.

«Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи», – йдеться у повідомленні.